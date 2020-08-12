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 حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بالصدق في أحاسيسه ومشاعره بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء يدع علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

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