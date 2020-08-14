تقرأ في "الوطن" غدا.. الأهلي يعزل لاعبيه عن رمضان صبحي ويهددهم بعقوبات قاسية

تقرأ في عدد "الوطن" الصادرغدا الجمعة.. الأهلي يعزل لاعبيه عن رمضان صبحي ويهددهم بعقوبات قاسية والاتحاد الدولي يغرم "كهربا" 30 مليون جنيه لصالح الزمالك.. "الأبيض" يستعين بـ"المغاربة" أمام المقاصة لتصحيح المسار بالدوري.. و"كارتيرون" يحفز لاعبيه للفوز.

كما تقرأ.. "الجامعات": الحضور 3 أيام في العام الجديد و50 طالبا للكليات العملية و100 لـ"النظرية".. "السيسي" يقر إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة.. و"التعليم العالي": "القدرات" حق لطلاب الدور الثاني.

وتقرأ أيضا.. وفد حكومي رفيع المستوى في السودان اليوم لتعزيز العلاقات.. "السد الإثيوبي وزيادة الصادرات ومكافحة كورونا وفيروس سي وصناعة الأدوية" على "الأجندة".