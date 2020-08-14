حظك اليوم الجمعة 14-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف برج القوس بالكرم الزائد الذي يصل إلى حد الإسراف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

انتبه في توقيع أي أوراق ولا تغامر، وكن هادئا إذا واجهت تغيرات غير متوقعة من أحد الأشخاص تجاهك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بتجنب القسوة في التعامل مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.