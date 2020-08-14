حظك اليوم الجمعة 14-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف امرأة برج الحوت بعدم قدرتها على التمكن من ضبط النفس، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. في الجو مكائد خافية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع أخطاء الأهل والأحباب ولا تركز على الزلات الغير مقصودة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.