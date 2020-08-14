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حظك اليوم الجمعة 14-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك العاطفية والعائلية

كتب:

الوطن
12:03 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
برج الجدي

برج الجدي

يتملك مولود برج الجدي شخصية قوية، كما يتميز بالتزامه في المواعيد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وتحسن تنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك العاطفية والعائلية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

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