مع آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في البناء.. 10 خطوات عليك القيام بها

بعد فترة طويلة اكتظت خلالها ساحات المحاكم بقضايا مخالفات البناء، ورغم تعديل العقوبة أكثر من مرة علي المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008، إلا أنها لم تحقق رادعا.

ومع تزايد المخالفات بشكل مستمر دون الحصول على التراخيص للبناء في مختلف المحافظات، اضطر البرلمان إلى إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة، ويسمح لهم أيضاَ بدخول المرافق مثل المياه والكهرباء وغيرها.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بدأ تنفيذ القانون فعلياً في 11 يوليو، ومن المقرر أن ينتهي اليوم السبت، موعد سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن فرصة التصالح متاحة لكل من لديه مخالفة ولم يتقدم بطلب للتصالح يستطيع التقدم بطلب اليوم لأن بعدها سيتم إغلاق الباب تمامًا وتطبيق العقوبات التي نصت عليها قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الجزار لـ"الوطن"، أن مد مهلة تقديم طلبات التصالح هى سلطة خاصة لرئيس مجلس الوزراء، والذي يتيح له القانون مدها 6 اشهر إضافية ولكن حتى الآن لا يوجد قرار بخصوص هذا الأمر.

وترصد "الوطن"، إجراءات وشروط تصالح المواطنين مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية.

- يتم تقديم طلب التصالح في مراكز التكنولوجيا بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، شاملاً الملف الهندسي والمستندات المطلوبة؛ وهي على سبيل الحصر محضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وخريطة التصوير الجوي، وعقد بيع مسجل، ورخصة البناء في حال وجودها.

- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر وتتراوح من 250 جنيها حتى 5000 جنية.

- يتولى المركز التكنولوجي تقدير قيمة المخالفة، ويقوم المستفيد بدفع ربع قيمة المخالفة كجدية تصالح بحد أقصى 40 ألف جنيه لمخالفات البناء دون ترخيص في القري، و150 ألف جنيه في المدن، و250 ألف جنيه في عواصم المحافظات.

- بعد دفع جدية التصالح يتم بعدها دراسة الطلبات وعمل المعاينات اللازمة لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.

- حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ من 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة، حسب نوع النشاط وعرض الشارع.

- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور .

- يقوم صاحب العقار بإستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي .

- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات عباره عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جديه التصالح .

- سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات، ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.