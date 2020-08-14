فيديو.. "لينا رقصة" لكارمن سليمان ضمن تريند يوتيوب مصر في 24 ساعة

تواجد كليب الفنانة كارمن سليمان الجديد، لينا رقصة، ضمن أكثر 20 فيديو، متداول عبر موقع يوتيوب مصر، وذلك بعد إصداره بيوم واحد.

"لينا رقصة"، الأغنية عبارة عن شكل موسيقي راقص، بطابع مصري مبهج، وبلهجة مصرية معاصرة، وتتكلم عن رقصتها الخاصة مع حبيبها، وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية، وهى الاحتفال مع العائلة والأصدقاء والرقص مع من تحبون.

الفيديو كليب من إنتاج موسيقى وإشراف مصطفى جاد، ومن إخراج المخرج الشاب مصطفى عامر، وقام بتصويرها في مصر على مدار جلسات عديدة جمعته بفريق العمل.

كارمن تعاملت في هذه الأغنية، مع نخبة من أفضل الموسيقيين في الوطن العربي، عزيز الشافعي على مستوى الكتابة والتلحين، وجلال الحمداوي (موزع الأغنية) وهذا الثنائي، تعامل في أعمال كثيرة ناجحة خلال السنين السابقة.

تعد الأغنية من نوع المقسوم المصري الراقص بنكهة عصرية، وصوت موسيقي عالمي.