غلق 12 منشأة غذائية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بأولاد صقر وفاقوس والحسينية، حملات مكثفة علي الأسواق والمنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر وفاقوس والحسينية.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 12 منشأة غذائية بعضها يعمل بدون ترخيص، والآخر به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 4 منشآت بأولاد صقر، 5 بفاقوس، 3 بالحسينية.

تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام 465 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، ووجود حشرات طائرة علي بعض المنتجات الغذائية، وتم سحب 78 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 38 محضر جنحة صحية بأقسام الشرطة، منهم 15 محضرا بمركز شرطة أولاد صقر، و13 محضرا بفاقوس، و10 محاضر بالحسينية.

يذكر أن صحة الشرقية قامت خلال 6 أشهر بإعدام وضبط أكثر من 399 طن أغذية مخالفة وفاسدة وغلق 129 منشأة غذائية، حيث تم إعدام 88 طنا، 520 كجم أغذية لوجود تغيير في خواصها الطبيعية، وضبط 311 طنا، و217 كجم أغذية لسوء التخزين وأسباب أخرى، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 129 منشأة غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم علي الصحة العامة)، وتم تحرير عدد 6382 محضر شرطة، كما تم سحب عدد 20168 عينة أغذية وإرسالها للمعامل.