لإضفاء البهجة وإزالة الرهبة.. مستشفى المنصورة يطور جناح عمليات الأطفال

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، عن تطوير ورفع كفاءة جناح العمليات والتخدير بطريقة تضفى البهجة عليه وتجذب الطفل وتزيل الرهبة عند دخول العمليات، وذلك من خلال إضافة تابلوهات فنية تتناسب مع اهتمامات الأطفال.

وقال "الرفاعي" إنه تم تجديد الإضاءة بالكامل وصيانة ودهان الأسقف والحوائط بمواد مضادة للبكتيريا، وإعادة صيانة وتجديد فرش العمليات من ترابيزات وكنب وكراسي وأسرّة بجلود ذات ألوان مناسبة للأطفال عالية الجودة، وإضافة أسرّة جديدة للصغار ما دون العام عند الخروج من العمليات.

وأضاف أنه تم تجديد الأرضيات بالكامل ما بين دهان أرضيات مضاد للبكتيريا أو فينيل مخصص للعمليات، بالإضافة إلى صيانة كامله لجميع الأبواب، وإضافة حواجز خشبية بجميع الحوائط.

وأشار إلى أنه من أهم نقاط التطوير هو استحداث إفاقة جديدة لما قبل العمليات بحيث يتم تجهيز الطفل فيها لدخول العمليات.

وقدم مدير مستشفى الأطفال الشكر والتقدير لكل فريق صناع النجاح برئاسة الدكتورة منى جاد، رئيس جناح العمليات، وكل فريق التمريض، وجميع فنيي الأجهزة الطبية، وفريق الإدارة الهندسية والعاملين في قسم الفندقة الداخلية.