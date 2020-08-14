"حلم حياتي" لوائل جسار.. الأغنية الدعائية لفيلم "توأم روحي"

طرح المنتج أحمد السبكي، الأغنية الدعائية لأحدث أفلامه توأم روحي، الذي يقوم بطولة الفنان حسن الرداد، ويشدوها الفنان اللبناني وائل جسار.

أسم الاغنية حلم حياتي، من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أشرف محروس، وإنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام أحمد عاطف، وإخراج عثمان أبو لبن، وهي الأغنية الدعائية لفيلم توأم روحي، الذي من المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائية يوم 19 أغسطس.

"توأم روحي" بطوله النجم حسن الرداد، وأمينه خليل وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، وإخراج عثمان أبو لبن، وإشراف عام محمد أحمد السبكي، وإنتاج أحمد السبكي.