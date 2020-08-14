أردوغان يهدد بسحب سفيره من أبوظبي.. ويتجاهل نظيره في إسرائيل

هدد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بسحب سفيره من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتعليق العلاقات، فيما واصل تجاهل وجود سفيره في إسرائيل.

وانتقد رئيس النظام التركي الإعلان الإماراتي الإسرائيلي، الذي يقضي بإقامة علاقات ثنائية مباشرة، وهي الصفقة التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية.

وبتجاهل أردوغان لوجود سفيره في تل أبيب، يبدو رئيس النظام وهو يكيل بمكيالين، ويسعى لإقامة علاقات دبلوماسية مع كافة أطراف النزاع في الشرق الأوسط.

وزعمت وزارة الخارجية التركية، أن الإمارات العربية المتحدة ليس لديها سلطة التفاوض مع إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأكدت الإمارات، أن مبادرتها تسعى إلى تهيئة الأجواء لبدء التفاوض مجددا، وأن القرار النهائي يظل ملكا للفلسطينيين.

ورحبت ردود فعل عربية وعالمية واسعة النطاق بالإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، وسط إجماع على أنه سيخلق فرصا للسلام في المنطقة.

ومساء أمس الخميس، قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، إنه تم الاتفاق في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

واتفق بن زايد وترامب ونتنياهو على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.