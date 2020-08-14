بومبيو: ترامب يدعو الأسد لمفاوضات لإطلاق سراح أوستين تايس

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب يدعو الرئيس السوري بشار الأسد لمفاوضات مباشرة لإطلاق سراح أوستين تايس.

ويصادف هذا الشهر مرور 8 سنوات على اختفاء المصور الصحافي الأمريكي المستقل أوستين تايس أثناء تغطية الحرب في سوريا.

وأوستين تايس البالغ من العمر 31 عامًا، ساهم في منشورات واشنطن بوست، ومنشورات ماكلاتشي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتعتقد عائلة تايس أنه لا يزال على قيد الحياة، وتعمل وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا على افتراض أن تايس لا يزال على قيد الحياة. وقد عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" مكافأة قدرها مليون دولار للمعلومات التي أدت إلى عودته.

وكان تايس اختفى في 13 أغسطس 2012 أثناء رحلته إلى سوريا، بعد أن ذهب في سنته الأخيرة من دراسته في جامعة "جورج تاون" للحقوق، لنقل الأخبار والقصص الممكنة من سوريا، حيث كان يعمل للعديد من المؤسسات الإعلامية، بينها شبكة "سي بي إس" وصحيفة "واشنطن بوست" وشركة "ماكلاتشي".