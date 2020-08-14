تحسن حالة الشاعر الكبير عزت الطيري بعد إصابته بكورونا

قال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، إن الشاعر الكبير عزت الطيرى، حالته الصحية مستقرة ويستجيب للعلاج بعد إصابته بكورونا ونقله لمستشفى أسوان.

وأضاف "القباحي"، أنه تحدث هاتفيًا مع "الطيرى" الذى طمأن أصدقاءه ومحبيه، مؤكدًا أن حالته فى تحسن مستمر ووجه الشكر لمحافظ أسوان على اهتمامه وتوفير سرير بشكل عاجل بالمستشفي.

وكان الشاعر الجنوبي عزت الطيرى تعرض لأزمة صحية حيث تدهورت حالته قبل أن يكتشف إصابته بكورونا.

يذكر أن الشاعر عزت الطيرى له 22 ديوانًا شعريًا ومثَّل مصر فى مؤتمرات دولية وحصل على جائزة الدولة التشجيعية سابقًا.