الجيزة تعلن القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بالعياط

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بالقيم السعرية لمدينة العياط والقرى المحيطة لها، اليوم، التي بدأت بـ50 جنيهًا للسكني، و100 جنيه للتجاري.

وجاء القرار شاملاً مركز ومدينة العياط، والوحدة المحلية القطوري والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية ببرنشت والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بطهما والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالمتانيا والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بكفر قنديل والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالبرمبل والقرى التابعة لها.

وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترًا، وبعرض من 9 إلى 12 مترًا، وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكني 50 جنيهًا، وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيهًا، كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 70 جنيهًا، وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 210 جنيهات، و100 للمتر التجارى فى أقل قيمة 300 لأعلى قيمة، و60 جنيهًا للمتر الخدمى، كأقل قيمة، وأعلى قيمة 180 جنيهًا للمتر الخدمى.

وتواصل محافظة الجيزة، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون، وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد.