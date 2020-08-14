جمعهما الفن والصداقة.. نهال عنبر تكشف الأيام الأخيرة بحياة شويكار

رحلت عن عالمنا، اليوم الجمعة، الفنانة الجميلة شويكار "بسكوتة السينما المصرية والعربية"، التي برعت في الأداء التمثيلي طوال مشوار فني امتد طوال 50 عامًا، قدمت الكوميديا والرومانسية أمام كبار المخرجين والنجوم من الأجيال المختلفة، ودومًا ما كانت تثبت قوة موهبتها الحقيقية.

تروي الفنانة نهال عنبر، لـ"الوطن"، أنها جمعتها علاقة وطيدة بالراحلة شويكار، حيث كانت دائمة التواصل معها، من خلال الاتصالات الهاتفية المستمرة بينهم، "كنت بطمن عليها وبتطمن عليا، وكانت الفترة الأخيرة معنويتها مرتفعة وكانت بتضحك وتهزر معايا دايما".

علاقة وطيدة جمعت بين الفنانة نهال عنبر والراحلة شويكار، بدأت من خلال عملهم سويا في مسلسل هوانم جاردن سيتي، والذي جري عرضه في عام 1998، والذي تدور أحداثه حول المتغيرات التي طرأت على الطبقات الاجتماعية، وبعد تأميم أملاك الطبقة الأرستقراطية، مع استمرار قصص الحب، إذ كانا يتحدثان سويا كثيرا خلال التصوير لتبدأ الصداقة القوية بينهم، حسب نهال عنبر.

"حب فؤاد المهندس لها"، ذكريات عديدة عاشتها "شويكار"، مع زوجها، والتي حرصت على أن تحكي منها قصصا كثيرة إلى نهال عنبر، "كانت بتحكي ازاي كان يغار عليها، مدى حبه لها، ومواقف كتيرة بينهم تدل على الحب والإخلاص في علاقتهم ومدى ارتباطها بذكريتها مع زوجها الراحل".

جملة "انتي مثال للأنوثة"، حرصت الفنانة نهال عنبر وصف بها "شويكار"، فكانت دائما في غاية التألق والجمال وتعلم كافة أصول الإتيكيت، مما جعلها تستحق اللقب الذي أطلقته عليه، "كنت كل ما اقولها كده تضحك وتهزر معايا"، حسب حديثها.