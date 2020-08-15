15 إجراء لقيد اتحاد شاغلين لأي عقار.. تعرف عليها

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن أي عقار عليه سرعة تشكيل اتحاد شاغلين وقيده في الحي التابع له، وذلك لتسهيل أي إجراءات أو أعمال تتعلق بالعقار من خدمات ومرافق وخلافه.

وأضاف "قاسم"، لـ "الوطن"، أن إجراءات قيد اتحاد شاغلين تتطلب عدة خطوات بسيطة لإعلان الاتحاد من أجل الحفاظ على العقار وسهولة مخاطبة الحى أو أى جهة، مؤكدا أن خطوات قيد اتحاد شاعلين تتطلب الآتي:

- محضر الجمعية العمومية للعقار

- حافظة بريدية بارسال الخطابات

- صورة الرقم القومى

- الوحدات الخاصة بمأمور الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشاغلين

-آخر إيصال كهرباء "اختيارى "

- صحيفة الحالة الجنائية

- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعـقـار

- كشف بفرز الوحدات

- اللائحة التأسيسية للاتحاد

- موافقة 60% من عدد السكان "بصور بالرقم القومى"

-عـقـد ملكية أو إيجـار الشـقــة لرئيس الاتحـاد وأمين الصندوق مع صوره الرقم القومى.

- جدول بيان عضوية اتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين بقانون رقم 200 لعام 2009.

- محضر اجتماع جمعية عمومية تأسيسية.

- صورة من الدعوى المعلنة للاتحاد

- سداد الرسوم المقررة.