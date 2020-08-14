مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 19173 مسافرا من جنسيات مختلفة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، 81 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 11 ألف راكب من جنسيات مختلفة، ويغادر المطار 82 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 8173 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، حيث تستقبل صالات السفر والوصول، خلال الـ 24 ساعة، 19173 ألف راكب على متن 163 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن تسيير 39 رحلة جوية منتظمة، اليوم، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها إلى عواصم ومدن العالم لنقل ما يقرب من 3400 راكب.

وأوضحت الشركة، خلال بيان لها، أن الرحلات ستنطلق إلى كل من "أمستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، ڤيينا، أسطنبول، لارنكا، چوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين ، نيويورك، بغداد، اربيل».

وتسير مصر للطیران رحلتين جويتين إلى "دبي وأبو ظبي و ميلانو"، ورحلة استثنائية إلى "الرياض، دوالا، موسكو" ورحلتين إلى جدة، إضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية إلى "الغردقة والأقصر"، وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوي.

كانت وزارة الطيران المدني، قررت تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، اعتبارا من غدا السبت الموافق 15 من أغسطس الجاري، ويستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.