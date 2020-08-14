القاهرة تزيل لافتات دعاية مرشحي "الشيوخ"

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليماته لهيئة نظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء، بسرعة الانتهاء من إزالة لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ وإعادة الشيء لأصله بأسرع وقت.

وقال عبدالعال، إن محافظة القاهرة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لافتا إلى أن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ اقتصر فقط على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.