أهالي البحر الأحمر يطالبون بإدراج كليتي الألسن والذكاء الاصطناعي بالتنسيق

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن كليتي الألسن والذكاء الاصطناعي بالغردقة، جاهزتان لاستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي، وتجهيز كل احتياجاتها بتكلفة وصلت إلى 140 مليون جنيه.

وأوضح غرباوي، أن لجنة فنية من المجلس الأعلى للجامعات والرقابة الإدارية، تفقدت منشآت الكليتين، ورفعت تقريرها عن جاهزيتهما لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وأضاف غرباوي، أنه جرى الموافقة على فتح 4 أقسام لغات لتدريس اللغات الإيطالية والروسية والألمانية والإنجليزية بكلية الألسن، التي تستعد لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل.

ولفت غرباوي، إلى أن كليات جامعات جنوب الوادي فرع الغردقة، ستكون جميعها مرتبطة بالمجتمع، ومتطلبات سوق العمل والإمكانات المادية والبشرية، والمشروعات التي تشتهر بها محافظة البحر الأحمر، حتى يتاح للطلاب الدراسة النظرية، والتدريب العملي والتطبيقي، وأهم هذه الكليات، هندسة التعدين والطاقة.

فيما طالب أولياء أمور الطلاب من خريجي الثانوية العامة بالبحر الأحمر وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بإدراج الكليتين في مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة، بهدف ربط التعليم الجامعي والخريجين بسوق العمل.

ووجه أولياء الأمور، نداء وومناشدة للمجلس الأعلي للجامعات، بإدراج الكليتن ضمن رغبات مكتب التنسيق.

وأكد دكتور محفوظ عبدالستار عنيد تربية الغردقة، أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة 500 فدانا، تم البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة 9200 متر، بتكلفة 140 مليون جنيه، على أحدث طراز السلامة المهنية.

وتشمل المباني، 12 معملا، و14 قاعة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية، ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا بتكلفة 140 مليون جنيه.

وأضاف عبدالستار، أنه جرى الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة، منها الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق.

ولفت إلى اختيار هذه الكليات الجديدة، لتتناسب مع متطلبات المحافظة، لتساهم فى خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.

كانت محافظة البحر الأحمر، خصصت 500 فدان لإقامة فرع جامعة جنوب الوادي شمال مدينة الغردقة.