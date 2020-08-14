نبيلة عبيد بعد وفاة شويكار: اليوم حسيت باليتم

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، حزنها الشديد لوفاة صديقتها شويكار، التي توفيت اليوم، بعد معاناة مع المرض.

وكتبت نبيلة عبر إنستجرام: "اليوم حسيت باليتم من جديد، بعد ما فقدت أخت وصديقة عزيزة وغالية على قلبي.. هي الفنانة الكبيرة والقديرة شويكار، اللي التقينا في العديد من الأعمال الفنية، وتشاركنا في الكثير من المناسبات والذكريات الحلوة، مع السلامة يا جميلة، الوداع يا أعز الأصحاب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غد السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".