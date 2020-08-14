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هيفاء وهبي ناعية شويكار: عزائي لكل محبيها

كتب:

ياسمين محمود
09:44 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

نعت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد معاناة مع المرض.

وكتبت هيفاء عبر حسابها بتويتر: "جميلة السينما المصرية ⁧‫شويكار‬⁩ في ذمة الله، عزائي لعائلتها ولكل محبيها‏.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون"

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غد السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".

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