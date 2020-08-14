أنغام تنعى شويكار: أهم وأروع نجمات الوطن العربي

نعت المطربة أنغام، الفنانة شويكار، التي وافتها المنية بسبب انفجار في المرارة.

وكتبت أنغام: "سيدتي الجميلة ⁧‫شويكار‬⁩، إنا لله وإنا إليه راجعون، أهم وأروع نجمات الوطن العربي، هتوحشينا وباقية في القلوب"

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن سبب وفاة الفنانة شويكار، داخل أحد مستشفيات الدقي، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تُعاني من بعض المشكلات الصحية في الفترة الأخيرة.