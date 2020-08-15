بحث التعاون الأمريكي النمساوي لمكافحة كورونا

بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتز، مساء اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور فيينا حاليا، تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بالفعل، وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية.

وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية، إن كورتز قدم الشكر لوزير الخارجية الأمريكي، على التبادل الجيد والمناقشات المثمرة حول التعاون الاقتصادي والتطورات الدولية، وكذلك مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المقرر أن يغادر بومبيو فيينا غدا السبت، متوجها إلى بولندا، في ختام جولة فى دول وسط أوروبا شملت ايضا سلوفينينا والتشيك.