واشنطن و"النمسا" يبحثان التوترات فى ليبيا وبيلاروسيا وشرق المتوسط

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور فيينا حاليا، عدة ملفات أبرزها الأوضاع السياسية المتوترة فى ليبيا وبيلاروسيا والاستفزازات التركية فى شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية، اليوم، إن المباحثات تطرقت أيضا الى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكان بومبيو، بدأ محادثاته فى فيينا، اليوم، بلقاء عمل مع وزير المالية النمساوي جيرنوت بلوميل ورؤساء الشركات النمساوية والأمريكية، حيث تم بحث سبل تطوير علاقات التجارة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

شالينبرج يدين الانتهاكات التركية فى شرقي البحر المتوسط

وأدان شالينبرج، الممارسات والانتهاكات التركية فى شرقي البحر المتوسط، داعيا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد النظام التركي.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، مع بومبيو، وقال الوزير النمساوي إن "الولايات المتحدة شريك لا غنى عنه لنا ونحن نتشارك في نظام قيم مشترك قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وفي سياق أخر، بحث وزير الخارجية النمساوي، اليوم، مع نظيره اليوناني نيكوس دنياس، التوترات المتنامية فى شرقي المتوسط.

وقال شالينبرج، في تصريحات، اليوم، إن تركيا ترتكب خروقات وانتهاكات واسعة للقانون الدولي فى البحر المتوسط.

ودعا الوزير النمساوي، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم كل دعم ومساندة ممكنة لكل من اليونان وقبرص.