عزاء شويكار بالمدافن ويقتصر على أسرتها بناء على وصيتها

أعلن محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، أن عزاء الفنانة الراحلة شويكار، سيقتصر على أسرتها فقط بالمدافن.

وكتب نجل فؤاد المهندس، على حسابه فيس بوك: "بناء على وصية الفنانة الراحلة سيدتي الجميلة شويكار، سيقتصر العزاء على الأسرة في المدافن"

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غدا السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

كان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".