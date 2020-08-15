اليوم.. أولى جلسات استئناف منار سامي على حبسها 3 سنوات
05:42 ص | السبت 15 أغسطس 2020
تنظر المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف قضية منار سامي المعروفه إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، المتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء العام.
وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا، قضت بمعاقبته المتهمة منار في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، ودفعت أسرة منار سامي الكفالة، 20 ألف جنيه، وتم الإفراج عنها.