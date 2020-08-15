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محمود مسلم

اليوم.. أولى جلسات استئناف منار سامي على حبسها 3 سنوات

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
05:42 ص | السبت 15 أغسطس 2020
منار سامي

منار سامي

تنظر المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف قضية منار سامي المعروفه إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، المتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا، قضت بمعاقبته المتهمة منار في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، ودفعت أسرة منار سامي الكفالة، 20 ألف جنيه، وتم الإفراج عنها.

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