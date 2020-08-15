اليوم.. أولى جلسات استئناف منار سامي على حبسها 3 سنوات

تنظر المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف قضية منار سامي المعروفه إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، المتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا، قضت بمعاقبته المتهمة منار في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، ودفعت أسرة منار سامي الكفالة، 20 ألف جنيه، وتم الإفراج عنها.