ننشر خطاب إخلاء سبيل منار سامي من قسم شرطة قها

تنشر "الوطن" خطاب رئيس نيابة استئناف طنطا، بشأن إخلاء سبيل منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، وتنفيذ حكم جلسة المحكمة الاقتصادية بطنطا بتاريخ 29 يوليو الماضي، في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، على أن يتم إخلاء السبيل من مركز شرطة قها، ما لم تكن محبوسة بسبب قضايا أخرى.

وأوضح هاني بسيوني محامى المتهمة، أنه سيجرى إخلاء سبيل موكلته اليوم، بمجرد وصول خطاب إخلاء السبيل من المحامي العام الأول في طنطا، حيث إنه لم يجر إخلاء سبيلها من قبل، نظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي بنيابة طنطا، وجرى استمرار حبسها نظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما حددت محكمة جنح كفر شكر، جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله، بعد بلاغ من المحامي مينا ناجي.

وجاء في البلاغ الذي حرره المستشار مينا ناجي الممثل القانونى لـ"أحمد.ك" المدعى، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له، وماطلته في السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.