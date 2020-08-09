إطلاق سراح منار سامي من مركز كفر شكر

أطلق مركز كفر شكر سراح منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التوك توك"، فجر اليوم الأحد.

سبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عن منار سامي الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" من مقر محبسها بمركز كفر شكر، حيث أوضح الاستعلام الأمني أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد.

من جانبه، أشار هاني بسيوني محامي المتهمة إلى أنه جار إجراء معارضة بالحكم الغيابي، والذي صدر بحق موكلته تمهيدًا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها.

كانت منار سامي المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" قد وصلت إلى مركز كفر شكر الخميس الماضي، لتنفيذ قرار نيابة استئناف طنطا بإخلاء سبيلها، وذلك من مقر محبسها بالمركز.

وقضت المحكمة الاقتصادية بطنطا في 29 يوليو الماضي في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألفًا لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

أوضح هاني بسيوني محامى المتهمة، أنه من المقرر إخلاء سبيلها اليوم أو غدا بعد انتهاء إجراءات الكشف الأمني على المتهمة، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يجري إخلاء سبيل موكلته بمجرد وصول خطاب إخلاء السبيل من المحامي العام الأول في طنطا، حيث إنه لم يجر إخلاء سبيلها من قبل نظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي بنيابة طنطا وجرى استمرار حبسها نظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله، بعد بلاغ من المحامي مينا ناجي.

وجاء في البلاغ الذي حرره المستشار مينا ناجي الممثل القانونى لـ"أحمد.ك" المدعى وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له، وماطلته في السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.