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"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي

كتب:

حسن صالح
05:25 م | الخميس 06 أغسطس 2020
منار سامي فتاة التيك توك

منار سامي فتاة التيك توك

قررت نيابة استئناف طنطا إخلاء سبيل منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، وذلك من مقر حبسها بمركز شرطة كفر شكر.

وتستعد الأجهزة الأمنية لنقل "منار" من محكمة طنطا، إلى مقر حبسها بكفر شكر.

وكانت الأجهزة الأمنية اصطحبت منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" في مأمورية إلى مقر محكمة طنطا؛ لإنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيلها بعد أن جرى تسديد مبلغ الكفالة الخاصة بها المقدر بـ 20 ألف جنيه، تمهيدا لإخلاء سبيلها ولبيان آلية دفع الغرامة المقدرة بـ 300 ألف جنيه.

كما قضت محكمة طنطا بشأنها حيث كانت المحكمة الاقتصادية في طنطا قضت في  29 يوليو الماضي، في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله، بعد بلاغ من المحامي مينا ناجي.

وجاء في البلاغ الذي حرره المستشار مينا ناجي الممثل القانوني لـ"أحمد.ك" المدعى وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له، وماطلته في السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

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