منتصف أغسطس يشهد رحيل 6 من المشاهير ونجوم الفن

شهد شهر أغسطس الجاري، رحيل العديد من نجوم عالم الفن والمشاهير، عن عالمنا، كان آخرهم رحيل الفنانة شويكار أمس.

في التاسع من أغسطس، أعلن الفنان مفيد عاشور عبر صفحته على "فيس بوك"، وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، فكتب: "وداعا الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي، رحمك الله وغفر لك، وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

وفي اليوم ذاته، توفي الفنان السوري الكبير طوني موسى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفي اليوم التالي، توفي اليوتيوبر مصطفى حفناوي عن عمر يناهز 25 عاما، إثر إصابته بجلطة في المخ احتجز على إثرها عدة أيام داخل المستشفى، قبل وفاته.

وشهد الأربعاء الماضي أيضًا، وفاة الفنان سناء شافع، بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، حيث عانى من آلام في الرئة.

أما أول أمس، فقد شهد وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عامًا، كما توفي الطبيب خالد مكين عن عمر ناهز 60 عامًا، وهو الطبيب الذي لقب بـ"طبيب الغلابة".

وبالأمس رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، حيث قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".