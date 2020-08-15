التضامن: توزيع 3.5 مليون خط محمول على المستفيدين من خدمة تكافل وكرامة

كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف مساعدات تكافل وكرامة.

وقال العقبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الوزارة تسعى لتنظيم الاستحقاقات التي تصرفها مثل تكافل وكرامة والمعاشات وغيرها.

وأوضح العقبي، أن خلال الشهور الماضية، كان يتم تقسيم المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، وذلك لتخفيف الزحام عن طريق أكثر من 4000 مكتب بريد، منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الأولوية كانت لمستفيدي كرامة، نظرًا لأن معظمهم من كبار السن وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه يتم صرف مستحقاتهم في بداية الصرف مراعاة لظروفهم الصحية والحركية.

ولفت العقبي، إلى انه يتم توجيه الصرف لمستفيدي مبادرة تكافل، ويستمر صرف المستحقات إلى نهاية الشهر، مشيرًا إلى أن المستفيدين من "كرامة" 1.2 مستفيد، و2 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل".

وكشف العقبي، أنه في إطار التوسع في الرقمنة والميكنة، سيتم توزيع 3.5 مليون خطوط محمول على مستفيدي خدمة تكافل وكرامة، وأن هذا الخط سيتم تسجيله على قاعدة البيانات، وسيتم استخدامه لإرسال رسائل حول موقف المستحقات ومواعيد صرفها، وأيضًا رسائل التوعية والتوجيه للاستفادة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي.