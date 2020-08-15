وزيرة التضامن: قيمة تعويضات أسر ضحايا "معدية البحيرة" أعلى مما أقر القانون

نعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضحايا معدية قرية دمشلي بالبحيرة.

وقالت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر القانون الأولى، إن الوزارة تمتلك إدارة عامة للإغاثة والنكبات والطوارئ للتعامل مع مثل هذه الأمور، لافتًا إلى أنها تصرف تعويضات فورية للأسر وتوفير كل ما ينقص الأسر مثل السكن.

وأضافت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يصر على صرف التعويضات فورًا، مشيرةً إلى أن التعويضات التي جرى صرفها في عدد من الحوادث أكثر مما نص عليه في القانون، مراعاة للأسر التي فقدت أربابها.

وتابعت: "عمومًا تكون التعويضات المصروفة لرب الأسر أكبر من الأفراد، ونرصد كل الحوادث التي حدثت في العام الماضي، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تكرارها".

وأكدت، أنه جرى صرف مبلغ قدره 65 ألف جنيه للأسرة الواحدة التي غرق أحد أفرادها في الحادث.