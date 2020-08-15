"نقل النواب": تكرار حوادث غرق المعديات سببه عدم الرقابة عليها

علق النائب اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بمجلس النواب، على تكرار حوادث غرق المعديات، وآخرها معدية دمشلي بالبحيرة، قائلا: "الرقابة غير موجودة، وخلينا واضحين مع بعضينا، مفيش رقابة خالص على المعديات أو على النقل النهري".

وقال "طعيمة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هناك عدد كبير من المعديات موجود في مصر، مشيرًا إلى أن هناك قانون يحكم عمل المعديات، ولا توجد رقابة على تنفيذ القانون.

وأشار طعيمة، إلى أن قوة هيئة الملاحة النهرية غير كافية لفرض السيطرة على مصر بالكامل، لافتًا إلى أن المعديات أنواع، منها نوع يعمل بين المحافظات، ويتبع لهيئة الملاحة النهرية، ومعديات داخل المحافظة، ويفتش عليها الأجهزة المحلية.

وأكد طعيمة، أن القانون يلزم المعديات بالحصول على ترخيص، ويسحب رخصتها ورخصة قائدها عند المخالفة مضيفًا: "احنا مش مهتمين بالنقل النهري قوي، مع أنه نعمة ربنا ادهالنا لكن احنا حقيقي مش حافظينها".

وأوضح أن التراخيص موزعة بين المحليات ووزارة النقل والموارد المائية، معتبرًا أنها عملية غير منتظمة، مطالبًا بأن تكون تابعة لهيئة واحدة، وأن تكون تابعة لوزارة النقل، لافتًا إلى أنه طرح هذه الفكرة من قبل، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تترك التراخيص للقطاع الخاص، على أن يتم تحصيل الرسوم والضرائب منهم.

وأشار إلى أنهم يواجهوا مشاكل عند طلبات إنشاء الكباري، نظرًا لممانعة الري أحيانًا، لأنها تحجز المياة بشكل أو بآخر.