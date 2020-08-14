إصابة 3 سائقين بطعنات في مشاجرة بسوهاج

أصيب 3 سائقين بطعنات إثر مشاجرة اندلعت بينهم لخلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات الأجرة، بدائرة قسم شرطة طهطا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا بنشوب مشاجرة بموقف سيارات الأجرة، بمنطقة كوبري الكشكي دائرة القسم، وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد العزازي، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا.

وتبين من الفحص أن مشاجرة وقعت بين كل من (طرف أول)، "أحمد. م" 27 عامًا، سائق، مصاب بجرح شبه نافذ أسفل العين اليسرى وآخر نافذ بالظهر، و"محمد. ع" 20 عامًا، عامل، مصاب بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى وجرح بالكتف اليمنى، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي ويقيمان بناحية الشيخ غريب دائرة القسم، و(طرف ثان)، "عمرو. م" 21 عامًا، سائق توك توك، مصاب بجروح قطعية بأصابع اليد اليمنى وأسفل الظهر والشفة السفلية، و"مصطفى. ج" 16 عامًا، عامل، و"محمود. م" 21 عامًا، عامل، و"أحمد. ف"، 26 عامًا، عامل، ويقيمون دائرة القسم.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب.

حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.