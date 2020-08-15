مصرع طفلين غرقا بسوهاج في واقعتين منفصلتين

لقي طفلان مصرعهما غرقا في ترعتين بدائرة مركز شرطة ساقلته، وفي قرية الاحايوة دائرة مركز العسيرات بسوهاج، تم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفيات القريبة، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ساقلته بغرق طفل بترعة بناحية العوامية، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الطفل "كريم.م.أ" 3 سنوات ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وبسؤال والدته قررت بأنه أثناء لهو ابنها على حافة الترعة المجاورة لمنزلها سقط بها مما أدى لغرقه ووفاته ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة العسيرات بغرق طفله بترعة بناحية الأحايوة غرب دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق الطفلة ملك ياسر 4 سنوات وتقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة، نقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال والدها قرر بأنه أثناء لهو ابنته على حافة ترعة نجع حمادي بجوار منزله سقطت بها مما أدى لغرقها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.