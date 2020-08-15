"الصحفيين" تبدأ تلقي أعمال مسابقة جوائز الصحافة المصرية اليوم

تبدأ اليوم نقابة الصحفيين تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضي 2019، على أن يجري تكريم الفائزين في حفل كبير بالنقابة، وذلك حتى الاثنين 31 أغسطس 2020، ويجري تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة.

وقال بيان للجنة الثقافية برئاسة محمود كامل، إن المسابقة تشمل 12 فرعاً في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعاً في مسابقة الجوائز الخاصة وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.

وتابع البيان:

أولاً: مسابقة جوائز الصحافة المصرية تشمل المسابقة الفروع الآتية:

1 ـ التصوير الصحفي (اللقطة الصحفية المصورة والمنشورة، سواء كانت منشورة بدون تعليق أو مصاحبة لمادة صحفية أو لعنوان ثابت مرتبط باهتمامات القراء).

2 ـ الإخراج الصحفي (هو التصميم المطبوع لصفحة منشورة أو أكثر في الصحف والمجلات، بما يحويه من فنيات توزيع المادة المكتوبة والمصورة أو الاستخدام المبدع للانفوجراف.

3 ـ الكاريكاتير (الرسوم الساخرة المنشورة، سواء كانت مرتبطة بتعليق مكتوب أو بدونه).

4 ـ التحقيق الصحفي ( تتبع حقيقة حدث أو موضوع يهم الرأي العام من خلال مصادر ومرجعيات مختلفة، وتدعيمها بالإحصاءات والصور ونشر النتائج المستخلصة) وتعد سلسلة التحقيقات المتتابعة المتصلة بحدث أو قضية واحدة موضوعا واحدا) ويعتد بتاريخ نشر آخر جزء منها.

5 ـ الحملة الصحفية: ( سلسلة من التحقيقات الصحفية التي تنشر في أعداد متتابعة حول موضوع فائق الأهمية بالنسبة للمجتمع، ويستهدف تحقيق رد فعل سريع تجاهه من جهة معنية أو مختصة) ويعتد بتاريخ نشر آخر جزء منها.

6ــ الحوار الصحفى ( هو حصيلة الأجوبة التى ينشرها الصحفى ردا على أسئلة وجهها لمصدر أو أكثر حول حدث أو قضية تهم الرأي العام، بالإضافة إلى تعليقه عليها).

7 ــ التغطية الخارجية: ( الأخبار الانفرادية، والتقارير والتحليلات المتصلة بأحداث العالم الخارجي).

وتعد المادة المتتابعة حول حدث واحد موضوعا واحدا، ويعتد بتاريخ نشر آخر جزء منها.

8 ـ الصحافة الاقتصادية (الموضوعات المتصلة بأخبار وقضايا الاقتصاد والمال، والتي تتناولها تحقيقات وحوارات ومتابعات إخبارية وتحليلية، سواء جرى نشرها بصفحات الاقتصاد اليومية أو بالصحف والمجلات المتخصصة).

9 ـ الصحافة الرياضية (التغطية والمتابعة الخبرية والحوارات والتحقيقات والمقالات التحليلية والنقدية للأحداث والمسابقات الرياضية في مختلف الألعاب، سواء كانت على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي).

10 ـ الصحافة الثقافية (التغطيات الخبرية والتحليلية والنقدية والتحقيقات والحوارات التي تشمل كافة مجالات الثقافة ومتابعة فعالياتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية).

11- الصحافة الفنية (التغطيات الخبرية والتحليلية والنقدية والتحقيقات والحوارات التي تشمل كافة مجالات الفن ومتابعة فعالياتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية).

12- صحافة الفيديو (تشمل كل الفروع المشمولة فى هذه الجائزة والمقدمة عبر التصوير المرئي "الفيديو").

قيمة الجوائز:

• الفائز الأول 15 ألف جنيه.

• الفائز الثاني 8 آلاف جنيه.

ثانياً :- مسابقة الجوائز الخاصة

تشمل المسابقة الجوائز الآتية:

• جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة.

• جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي.

• جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة.

• جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.

• جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي.

• جائزة محمد عيسي الشرقاوي "للتغطية الخارجية".

• جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية.

• جائزة حسين عبدالرازق فى "الصحافة الاستقصائية".

• جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي.

• جائزة منير كنعان للإبداع الفني ( الرسم ).

• جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية.

• جائزة صحافة المرأة.

• جائزة صحافة البيئة .

قيمة الجوائز:

• يحصل الفائز في كل جائزة على 5 آلاف جنيه.

• يمنح الفائز الأول في جائزة مجدي مهنا 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه.

• يمنح الفائز الأول في جائزة البيئة 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه.

• يمنح الفائز الأول فى جائزة محمد عيسي الشرقاوي 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه.

• يمنح الفائز في جائزة سمير عبد القادر 10 آلاف جنيه.

• يمنح الفائز فى جائزة حسين عبدالرازق 10 آلاف جنيه الشروط العامة

1-يشترط أن يكون المتقدم عضوا مقيدا ً بجدول المشتغلين أو جدول تحت التمرين.

2-يشترط أن يكون المتقدم مسددا ً للاشتراك السنوي .. وألا يكون عضوًا بمجلس النقابة أو لجنة التحكيم .. وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية طبقا ً لقانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه للمسابقة.

3- يشترط أن تكون المادة المقدمة للمتسابق قد نشرت خلال الفترة بين أول يناير 2019 وحتى ديسمبر 2019، وفى حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.

4-لا يجوز للمتسابق أن يتقدم لأكثر من فرعين من فروع المسابقة، ولا يحق له التقدم بأكثر من عملين في الفرع الواحد كما لا يجوز له أن يتقدم بنفس العمل لأكثر من فرع.

5-يشترط أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدي نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من صحف ومواقع الكترونية من غير المعتمدة لديها بقرار من المجلس.

6- يشترط أن تلتزم المادة المقدمة بميثاق الشرف الصحفي.. وألا تنطوي على ألفاظ أو معان تتناقض مع ما ينص عليه الميثاق.

7- يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول مقابل 50 جنيهًا.

8- تقدم الأعمال في ملف به أصل و 4 صور من كل عمل مكتوبة بالكمبيوتر ولا تحمل اسم المحرر أو جريدته.

9- يرفق المتقدمون في فرع الإخراج الصحفي (4 نسخ) من أعداد الصحف ويقدم المتسابقون في فرع التصوير (4 نسخ) من الصحف التي نشرت الصور مع أصول الصور ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم .

10- يرفق المتقدم لفرع التصوير (4) أقراص مدمجة .C.D بمحتوى الصور، ويقدم المتسابقون فى فرع صحافة الفيديو (4) أقراص مدمجة C.D بهاالفيديو المتقدم للمسابقة وشهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم .

11- صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.