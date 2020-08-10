مذكرة لنقابة الصحفيين بانتحال مرشح للشيوخ صفة صحفي بالقليوبية

تقدم عدد من الصحفيين من اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ببلاغ إلي النقابة حمل رقم 2986 ضد "س.م" احد المرشحين لمجلس الشيوخ بالقليوبية والذي يعمل بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة ومقيد بتلك الصفة الوظيفية بكشوف المرشحين في الوقت الذي ينتحل فيه صفة صحفي ويروج لنفسه على أنه صحفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيسبوك ويستخدم الصفة في الدعاية الانتخابية له.

وجاء في نص المذكرة "إيمانا منا بدور نقابتنا الموقرة في محاربة منتحلي الصفة الصحفية وقد شنت الحرب على الكيانات الوهمية ومؤسسيها، والتي تهدف إلى الربح والحصول على أموال من الشباب في مخالفة صريحة للدستور، والذي نصت المادة 77 منه على أن مصر لها نقابة صحفيين واحدة هي التي تمنح تراخيص العمل بالصحافة وهي المسؤولة عن حرية الرأي والتعبير في مصر والمعنية بحماية أعضائها ورعاية مصالحهم".

وتابع الأعضاء في مذكرتهم "كما دشن عدد من الصحفيين حملة تحت عنوان "خليها تنظف" لرصد الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلي صفة صحفي وذلك لتقديمها لنقابة الصحفيين من أجل تحرير بلاغات للنائب العام ومباحث الانترنت ضدهم نتقدم ببلاغ ضد "س.م" والذي يعمل مديرا لإحدى المدارس بمحافظة القليوبية، متقدم حاليا كمرشح لمجلس الشيوخ، والذي ينتحل صفحة صحفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومدون بداخله أنه باحث وصحفي على خلاف الحقيقة".

واختتم الأعضاء المذكرة بـ"نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المنتحل ومنعه من انتحال الصفة خلال العملية الانتخابية بمجلس الشيوخ".

وأوضح محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم تحرير المذكرة رقم 2986 من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين ضد أحد منتحلي صفة صحفي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.