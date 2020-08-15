حماية المستهلك: رفض شكاوى استرداد مصاريف الترم الثاني

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"الوطن"، إن الجهاز أقر بعدم أحقية متقدمي الشكاوى من أولياء الأمور باسترداد المصاريف الدراسية للفصل الدراسي الثاني المنقضي بزعم توقف الأنشطة المدرسية واليوم الدراسي العادي بسبب فيروس كورونا.

وشرح رئيس الجهاز سبب عدم قبول الشكاوى، موضحًا أن الخدمة التعليمية قدمت بالفعل للطلاب عبر حصص إلكترونية بطريقة التعلم عن بعد، وأنشطة أيضًا بشكل إلكتروني، وبناء عليه فالمصاريف المدرسية للفصل الدراسي الثاني المنتهي المدفوعة من قبل أولياء الأمور قد حصلوا في مقابلها على خدمة تعليمية.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال سمير إن الجهاز لن يتخذ أي إجراءات خاصة بمصاريف المدارس قبل إعلان المدارس عن مصاريفها، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المدارس تمتلك أتوبيسات حتى يكون صافي ربح مصاريف توصيل الطلاب لصالحها، وهناك اتجاه سيتم ترحيل المبلغ الخاص بالتوصيل إلى الموسم المقبل في حال إثبات زيادة في مصاريف التوصيل للمدارس المالكة للأتوبيسات.