"حماية المستهلك" يحيل 10 معارض سيارات للنيابة لعدم الإعلان عن الأسعار

صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن قيام الجهاز بإحالة عدد 10 معارض لبيع السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، إلى النيابة العامة، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، بالمخالفة لنصوص المواد (4، 5، 7) من قانون حماية المستهلك رقم (181 لسنة 2018).

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم ضبط ثلاثة معارض بمنطقة المهندسين والعجوزة، وتحرير المحاضر أرقام (15981، 15982، 15983 لسنة 2020 جنح العجوزة)، كما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بدائرة قسم مصر الجديدة، وتحرير المحضر رقم (348 مصر الجديدة)، بالإضافة إلى ضبط معرضين فى مدينة 6 أكتوبر وتحرير المحضر رقم (8192 لسنة 202) جنح قسم أول أكتوبر، ومعرضين آخرين في مناطق البساتين ودار السلام، وتم تحرير المحاضر أرقام (13755 لسنة 2020 جنح البساتين و8991 لسنة 2020 قسم دار السلام).

وأكد "فرج" أنه تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بمنطقة الرمل بمحافظ الإسكندرية، وتحرير المحضر رقم (410 لسنة 2020) جنح اقتصادية أول الرمل، ضد الممثل القانونى للمعرض لمخالفة قانون حماية المستهلك فيما يخص الإعلان عن أسعار وبيانات المنتجات المعروضة للبيع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإحالات جاءت فى ضوء مخالفة المعارض للمواد أرقام 4، 7، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

وقال "سمير" إن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة وينتقص من حق المستهلك في المقارنة بين الأسعار واختيار المناسب له وتحقيق منافسة حقيقية تحقق صالح المستهلكين، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين ضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل شرائها، وأكد استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما يدعو الجهاز المستهلكين إلى التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية "جهاز حماية المستهلك".