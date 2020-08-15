رئيس هيئة الاستثمار يلتقي العضو المنتدب لشركة سيمنس

في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع كبرى الشركات العالمية لبحث دخولها السوق المصري، أو إجراء توسعات جديدة للشركات الموجودة بالفعل، التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس عماد غالي، العضو المنتدب لشركة سيمنس تكنولوچيز، ورئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل قنوات الاتصال مع مجتمع الأعمال الألماني بصفة مستمرة، وذلك عن طريق ترتيب لقاء شهري مع ممثلي الشركات الألمانية بمقر هيئة الاستثمار، لبحث سبل التعاون في جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب أننا مهتمون بالتعاون مع الجانب الألماني في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي لها مساهمة فاعلة في الاقتصاد الألماني بجانب دعمنا الشركات الألمانية الكبرى المستثمرة في مصر، أو التي لديها رغبة في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبدالوهاب أن الهيئة ستعقد اجتماعا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع الغرفة العربية الألمانية خلال شهر سبتمبر القادم، بمشاركة ما يقرب من 120 شركة ألمانية لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وعرض مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

كما تناول اللقاء استعراض أهم الإجراءات الميسرة التي قامت بها هيئة الاستثمار لمتابعة سير عمل الشركات، ودور تلك الإجراءات في تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب في مصر من خلال خدمات التأسيس والتوقيع الإلكتروني وعقد الجمعيات العامة للشركات من خلال وسائل الاتصال المرئية.

يُذكر أن شركة سيمنس تُعد من كبرى الشركات التي تعمل في العديد من المجالات مثل الطاقة والميكنة والترقيم الإلكتروني، والمعدات الطبية، وقد نفذت 3 محطات توليد كهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات يورو، فضلا عن إنشاء مركز تدريب فني ومهني وورشة خدمات وصيانة على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة.