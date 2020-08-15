توقيع الكشف الطبي على نصف مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبال مراكز الصحة لما يقرب من 500 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إنه من خلال المبادرة يتم الكشف وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.

وأضاف، أنه تم تحويل أكثر من 60 ألف سيدة إلى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية، لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار إلي أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بـ450 منشأة طبية على مستوى المحافظة.