"صحة المرأة": الكشف المبكر يساعد في شفاء 95% من مرضى أورام الثدي

تحدث الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، عن تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قائلًا إن أهمية المبادرة تكمن في أن 95% من أورام الثدي تُشفى منها النساء في حالة اكتشافها مبكرًا، لافتا إلى أن هناك 17 مليون سيدة مستهدفات للكشف عنهن.

وأضاف "مرسي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أن الإقبال على المبادرة منذ انطلاقها في يونيو 2019 أفضل بكثير من المتوقع، وهناك تعاون كبير بين كل الجهات، بهدف تقديم خدمة متكاملة للمريض مجانًا، لافتًا إلى أنه جرى توقف المبادرة على الأرض بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحًا أنه جرى تقديم الخدمة لـ 6 ملايين سيدة قبل كورونا.

وأشار إلى أن الكشف يجري دوريًا كل عام للاطمئنان الحقيقي، موضحًا أنه لا يقتصر الكشف على الثدي فقط، ولكن الضغط والسكر والسمنة أيضًا، ويجري تحويل السيدة للمركز المتخصص إذا احتاجت لعلاج، لافتًا إلى أن البرنامج يبدأ من سن 18 عامًا، واستهداف الكشف على الثدي يبدأ من سن 35 عامًا، حيث يجري سؤال السيدة أو الفتاة 27 سؤالًا خلال الكشف.