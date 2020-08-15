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بالأسماء.. الفتيات يحصدن المراكز الأولى بالثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر

كتب:

شاذلي عبدالراضي
04:18 م | السبت 15 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حصدت الفتيات المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة البحر الأحمر للعام الدراسي 2020/2019، وذلك في القسمين العلمي والأدبي، حيث حققت سهيلة أحمد مرزوق المركز الأول على مستوى المنطقة بمجموع 98.31%، بينما حققت زهراء رشدى ربيع عبد الرحمن المركز الأول في القسم الأدبي بمجموع 96.51%.

وفي القسم العلمي جاءت سهيلة أحمد مرزوق، الطالبة بمعهد فتيات الغردقة النموذجي في المركز الأول بمجموع 98.31%، ثم عمرو سامي على مبروك الطالب بمعهد الغردقة بنين في المركز الثاني بـ98%، ثم ضي أحمد قليعي رسلان من معهد فتيات الغردقة النموذجي في المركز الثالث بـ95.85%، وبسملة محمد عبده عبادي في المركز الرابع بـ94.41%، والرابع مكرر كل من بسنت العربى على حسن، وهاجر عواد سعداوي بنفس المجموع.

وفي القسم الأدبي، احتلت المركز الأول زهراء رشدي ربيع عبد الرحمن من معهد فتيات الغردقة بمجموع 96.51%، فيما جاءت إسراء ضاحي لبيب محمد الطالبة بمعهد فتيات سفاجا في المركز الثاني بـ94.13%، وداليا أحمد عبد الوهاب عبدالقادر الطالبة بمعهد الغردقة في المركز الثالث بـ92.54%، وفاطمة وليد صلاح الدين عليوة الزيني من معهد فتيات رأس غارب في المركز الرابع بـ91.90%، ونسمة وليد حسن بشير في المركز الرابع مكرر بنفس المجموع.

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