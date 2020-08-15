فيديو.. طريقة تشغيل السقف الزجاجي الكهربائي لسيارات BMW

نشرت الشركة الألمانية BMW المصنعة للسيارات الفارهة، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وأوضحت خلاله كيفية تشغيل السقف الزجاجي الكهربائي لسيارات "بي إم دابليو".

وأشارت الشركة، خلال الفيديو، إلى أن من الممكن تشغيل السقف الزجاجي وواقي الشمس، عبر المفتاح نفسه الموجود في بطانة السقف، بالضغط على المفتاح لأعلى، يرتفع السقف الزجاجي المغلق ويفتح واقي الشمس قليلا.

وأوضحت أنه بالضغط على المفتاح نفسه للأعلى عند فتح السقف الزجاجي يؤدي ذلك إلى غلقه في وضع الرفع دون تحريك واقي الشمس، وبالضغط المزدوج على المفتاح، يتحرك واقي الشمس معه.