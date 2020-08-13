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فيديو.. كيفية تجنب الازدحام المروري في سيارات BMW

كتب:

عمر العربي
04:01 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
bmw

bmw

نشرت شركة BMW الألمانية فيديو عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، أوضحت فيه طريقة تجنب الازدحام المروري باستخدام معلومات المرور في الوقت الفعلي في سيارة BMW مع نظام iDrive 6.

يجري ذلك عن طريق تفعيل RTTI، من خلال الانتقال إلى "التنقل" و"الإعدادات" وتحديد المربع "معلومات المرور".

وبعد ذلك يظهر رمز RTTI في شريط أدوات عرض الخريطة، وبعد تنشيطها يحدد نظام الملاحة التأخيرات المرورية، ويلتقط حالة المرور العامة على الطرق السريعة والطرق الحضرية الرئيسية.

وللتحقق من حركة المرور قبل أو أثناء الرحلة، انتقل إلى "التنقل"، "خريطة" وحدد رمز "RTTI" على اليسار، وهو يمكنك من الاطلاع على معلومات حركة المرور الحالية لمسارك وحول سيارتك BMW على شاشة المعلومات المركزية.

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