فيديو.. BMW توضح كيفية تفعيل خاصية RTTI لتحديد التأخيرات المرورية

نشرت شركة BMW الألمانية فيديو عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، شرحت فيه كيفية الوصول إلى وجهة السائق براحة أكبر، من خلال استخدام معلومات المرور في الوقت الحقيقي في سيارة BMW المزودة بنظام التشغيل 7.

ويتم ذلك عن طريق تفعيل خدمة RTTI عبر ملف تعريف ConnectedDrive النشط في متجر ConnectedDrive.

ولتنشيط RTTI ، يجب الانتقال إلى "NAV" و"الإعدادات" و"تكوين الخدمات"، ثم تحديد المربع "معلومات المرور"، وعندها سيظهر رمز RTTI في شريط أدوات عرض الخريطة، ويحدد نظام الملاحة التأخيرات المرورية، ويلتقط حالة المرور العامة على الطرق السريعة والطرق الحضرية الرئيسية.