ضبط 300 كيلو لحوم وفراخ منتهية الصلاحية بمطاعم في السويس

تمكن جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين السويس، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، اليوم، من ضبط 300 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية شنتها على كافة المحلات والمطاعم في أحياء المحافظة الخمسة.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من دواجن منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات المشويات الشهيرة بمنطقة الأربعين والكورنيش، كما ضبط لحوم فاسدة داخل أحد المطاعم المشهورة.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من اللحوم في 5 محلات تجارية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.