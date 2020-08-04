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محمود مسلم

ضبط لحوم داخل أحد المحال التجارية غير صالحة للإستهلاك الآدمى

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الوطن
11:43 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
حملات تموينية

حملات تموينية

إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لحالات الغش التجارى وحيازة السلع غير الصالحة للإستهلاك لحماية جمهور المستهلكين.. فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة اللحوم - كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.. لحيازته (1011 كيلو جرام لحوم مجمدة- 98 كيلو جرام لحوم مفرومة مجمدة - 40 كيلو جرام كبدة جميعها "مفككة وسائبة من التجميد وبدون بيانات" - 58 كيلو جرام دهن حيوانى "بدون بيانات") وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، طبقاً لتقرير الجهات المعنية المرافقة للحملة.

     تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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