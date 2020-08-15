وزير التعليم العالي يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض

وقف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم السبت، والمتواجدين بمراسم افتتاح مركز التدريب الطبي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض الذين راحوا ضحية فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أثناء تأدية عملهم.

وطلب الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، جميع الحضور في مراسم افتتاح مركز التدريب الطبي بكلية الطب، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من الجيش الأبيض في جميع محافظات مصر.

كما وجه "نبيل" الشكر لكل العاملين بالقطاع الطبي داخل مستشفيات الجمهورية.