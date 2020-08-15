افتتاح مشروعات بـ100 مليون جنيه بجنوب سيناء نهاية الشهر الجاري

قال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، أن المدينة تستعد لاستقبال عدد من الوزراء نهاية الشهر الجاري، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بتكلفة تتعدى 100 مليون جنيه، منها ممشي أهل مصر بتكلفة 20 مليونًا، وشارع الكورنيش بتكلفة 25 مليونًا، مسجد الحق المبين.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى إنشاء 100 قاعدة خرسانية وأعمدة في كل أحياء المدينة وعلي الشوارع الرئيسية لإقامة 100 ساري تحمل شعار الجمهورية ومحافظة جنوب سيناء، موضحًا أن الطور تشهد نقلة حضارية تزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بإشاء 4 جامعات أهلية، من بينها جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر.

وأكد رئيس مدينة الطور أن المدينة تستعد حاليا لاستكمال باقي مشروعات خطة التطوير والتي تشمل تطوير طريق الجبيل وعدد من الطرق الداخلية بالإضافة إلي تطوير الميادين والشوارع الرئيسية، مشيرا إلي أن جامعة الملك سلمان أعطت الطور طالع خاص حيث أصبحت المدينة عاصمة حقيقة على غرار باقي المحافظات المصرية، ولذلك جارى استكمال أعمال التحتية وتزويد الميادين والشوارع الرئيسية بكل مظاهر التحميل والتطوير لتتناسب مع افتتاح الجامعة.